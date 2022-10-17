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​Куртуа приступил к тренировкам в общей группе «Реала»

Бельгийца в воротах «сливочных» замещал Андрей Лунин.
17 октября 2022 20:41
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к восстановлению от травмы.

Напомним, что в начале 30-летнему голкиперу диагностировали ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Как сообщают испанские СМИ, приступил к тренировкам в общей группе «Реала».

Отмечается, что вратарь может выйти на поле уже в матче против «Эльче», который состоится 19 октября.

В последний раз Куртуа играл за «Реал» 18 сентября в матче с «Атлетико» (2:1).

источник: «Советский спорт»
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