​Куртуа приступил к тренировкам в общей группе «Реала»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к восстановлению от травмы.

Напомним, что в начале 30-летнему голкиперу диагностировали ишиас. Это воспалительный процесс, который сопровождается сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Как сообщают испанские СМИ, приступил к тренировкам в общей группе «Реала».

Отмечается, что вратарь может выйти на поле уже в матче против «Эльче», который состоится 19 октября.

В последний раз Куртуа играл за «Реал» 18 сентября в матче с «Атлетико» (2:1).