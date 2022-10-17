Гол Пеллегрини принес «Роме» победу над «Салернитаной»

«Рома» в гостевом матче десятого тура серии А обыграла «Салернитану» со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Лоренцо Пеллегрини. Полузащитник реализовал пенальти на 9-й минуте.
Таким образом, «Рома» набрала 22 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. Команда из Салерно, имея 10 очков, располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Салернитана» 22 октября сыграет дома против «Специи», а «Рома» днем позже примет «Наполи».
Серия А
10-й тур
«Салернитана» (Салерно) - «Рома» (Рим) - 0:1 (0:1)
Гол: Пеллегрини, 9
источник: «Советский спорт»