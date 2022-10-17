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И. Федотов: на месте «Ростова» я бы инициировал пересмотр этой игры на предмет предвзятости Турбина

Корреспондент «Чемпионата» сообщает: Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Урал» (1:2).
17 октября 2022 22:16

«Самая весёлая игра в этом туре. По жёлтым даже не буду говорить, потому что Турбин принимал много однобоких решений против «Ростова». В идентичных ситуациях он наказывал игроков хозяев и прощал футболистов «Урала». На месте «Ростова» я бы инициировал пересмотр этой игры на предмет предвзятости Турбина.

На 11-й минуте Турбин не назначил 11-метровый в ворота «Урала». После подачи игрок гостей коснулся поясницы Комличенко, но тот уже пролетел точку удара. Все обратили внимание на этот эпизод, но не заметили, что рядом Каштанов схватил игрока «Ростова» за лицо и отодвинул его в сторону. Учитывая прежние вердикты ЭСК, это 200-процентное нарушение, пенальти и жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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