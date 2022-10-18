Симеоне ответил, может ли Роналду перейти в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» заявил, что не видит себя наставником «Реала», а также закрыл тему с возможным переходом Криштиану Роналду в свою команду.

«Я никогда не говорил с Криштиану Роналду, чтобы он приехал сюда, никогда. Точно так же, как я не вижу себя на тренировках в «Реале», я не вижу Криштиану в «Атлетико», - приводит слова аргентинского специалиста итальянская пресса.

Напомним, летом различные СМИ писали об интересе «матрасников» к форварду, однако активная часть фанатов «Атлетико» выступила против перехода португальца.

После девяти туров мадридцы с 19 очками занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги.