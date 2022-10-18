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«Барселона» планирует приобрести Дэвиса уже в 2023 году

Канадец может покинуть мюнхенскую «Баварию».
18 октября 2022 10:41
автор: Александр Шульгин

Канадский полузащитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может стать игроком «Барселоны».

По информации испанской прессы, помимо каталонцев футболистом также интересуется мадридский «Реал», но «Барселона» готова предложить контракт уже летом 2023 года.

Добавим, что Дэвис выступает в составе «Баварии» с 2018 года, и с тех пор неоднократно признавался лучшим футболистом своей страны несмотря на то, что ему всего 21 год.

В текущем сезоне Альфонсо провел 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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