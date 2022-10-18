Украинский футболист Морозюк рассказал о своем отношении к русским

Украинский футболист Николай Морозюк объяснил, почему он нормально относится к русским.

«Не надо всех под одну гребенку. У меня нет такого, что я с русскими не общаюсь. Было время, что меня напрягало, когда я слышал русскую речь. Но потом, когда начинал общаться с человеком, и слышал его позицию, понимал: ну как? За что мне на него агрессировать? Мне хочется его обнять. Мне без разницы, откуда ты. Главное, что у тебя внутри. Если ты светлый человек, почему я должен на тебя обижаться?», - приводит слова игрока YouTube-канал Вити Кравченко.

Напомним, ранее Морозюк выступал за киевское «Динамо» и сборную Украины. Сейчас форвард защищает цвета «Красавы», переехавшей на Кипр.