«Антверпен» отстранил Наинголлана за курение на скамейке запасных

Руководство бельгийского «Антверпена» приняло решение отстранить бельгийского полузащитника Раджу Наинголлана за курение на скамейке запасных во время матча.

«Я просто хочу сказать, что я очень сожалею о том, что сделал. Я также заявляю, что это совершенно неправильно, но я просто не думал об этом в то время. Клуб принял решение, которое я могу только принять, даже если я думаю, что оно может быть слишком тяжелым для меня», - написал футболист в своих соцсетях.

Добавим, что инцидент произошел во время матча против «Стандарда», который «Антверпен» в итоге проиграл со счетом 0:3.

Это уже не первая скандальная выходка 34-летнего игрока, который в свое время был отлучен от сборной Бельгии.