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Конте опасается Роналду перед матчем «Тоттенхэма» против «Манчестер Юнайтед»

Соперники встретятся между собой в ближайшем туре АПЛ.
18 октября 2022 12:57
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился своими впечатлениями от игры Криштиану Роналду накануне матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.

«В прошлом сезоне в матче с нами Роналду оформил хет-трик. Мы говорим о невероятном игроке, топ-футболисте. Он продолжает приносить пользу команде, в которой играет. Я восхищаюсь Роналду, его профессионализмом, но надеюсь, что он будет спокоен в этой встрече, а не как в прошлом сезоне. Мы проиграли тогда со счетом 2:3, но проиграли Роналду, а не «Манчестер Юнайтед». Я отлично помню этот матч, потому что мы выступили хорошо», - приводит слова итальянского специалиста британская пресса.

Добавим, что встреча между командами пройдет 19 октября в Манчестере. Начало игры в 22.15 по московскому времени.

После девяти матчей манкунианцы с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице. «Шпоры» с 23 очками делят вторую строчку с «Манчестер Сити».

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