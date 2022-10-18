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Дмитрий Селюк: «Локомотив» выиграет у «Химок», с форой минус 1

Сегодня пройдут несколько матчей Кубка России по футболу. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на игру «Локомотив» - «Химки».
18 октября 2022 15:13
автор: Юрий Волохов

- «Локомотив» после больших перемен в руководстве и тренерском штабе начинает приходить в себя. Игроки перед новым тренером хотят себя проявить. Ну и такой клуб, как «Локо», обязан бороться за все трофеи.

«Химкам» Кубок не нужен, им там ничего не светит. У них главная задача – остаться в РПЛ. Поэтому в этой игре дадут поиграть футболистам ротации, чтобы их проверить с сильным соперником.

Мой прогноз: «Локомотив» выиграет, и даже можно взять фору минус 1.

Матч «Локомотив» - «Химки» пройдет на «РЖД Арене». Начало в 18.00.

источник: «Советский спорт»
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