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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Фати у «Барселоны»

Нападающий сам ищет возможности перехода из-за недостатка игрового времени в каталонском клубе.
18 октября 2022 16:47
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может перейти в «Манчестер Сити», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, 19-летний футболист может решиться на данный переход из-за дефицита игрового времени. Воспитанник «Барселоны» провел в нынешнем сезоне чемпионата Испании всего 262 минуты. В девяти играх на его счету два забитых мяча и три результативные передачи. Главным тренером «Манчестер Сити» является Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший каталонский клуб.

Напомним, что контракт Фати и «Барселоны» рассчитан до 2027 года.

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