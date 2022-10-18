Федотов может быть дисквалифицирован на 4 матча за нецензурную брань в адрес наставника «Спартака»

Огненная тирада с использованием нецензурной брани в адрес главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля может стоить наставнику ЦСКА Владимиру Федотову дисквалификации.

Напомним, что команды играли между собой в 13-м российской премьер-лиги, матч закончился вничью - 2:2.

Согласно п.6 ст. 94 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза за оскорбительное поведение, включая использование нецензурной лексики, КДК РФС может наказать официальное лицо клуба дисквалификацией от двух до четырех матчей или штрафом от 10 до 50 тыс. рублей.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. У армейцев – 25 очков и третья позиция.

23 октября «Спартак» примет на своем поле «Химки». ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».