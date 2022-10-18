«Челси» и Жоржиньо не смогли договориться о продлении контракта

Контракт полузащитника «Челси» Жоржиньо с итальянским клубом истекает конце сезона-2022/23, но сторонам пока не удалось прийти к соглашению о его продлении, сообщают британские СМИ.

По данным источника, итальянский хавбек настаивает на повышении своей зарплаты до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. «Челси» же отвергает такую возможность, предлагая расширенный контракт, но при сохранении зарплаты в 120 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что в девяти матчах этого сезона Жоржиньо отметился одним забитым мячом.