Куртуа - о «Золотом мяче»: Команда выигрывает благодаря твоим сейвам, а занимаешь только 7-е место

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа, комментируя свою победу в премии имени Льва Яшина, сделал укор главной награде «Золотого мяча».

- Для меня выиграть «Золотой мяч» невозможно. Ты выигрываешь ла лигу, Лигу чемпионов, команда выигрывает благодаря твоим сейвам, а занимаешь только седьмое место. Хорошо, что они хотя бы сделали награду для лучшего вратаря. За вратарей не голосуют, в топ-10 нет ни одного защитника, - сказал Куртуа журналистам.

Напомним, что «Золотой мяч» - 2022 года впервые в своей карьере получил форвард «Реала» Карим Бензема, Куртуа занял в премии седьмое место.