«Локомотив» дома обыграл «Химки» и возглавил свою группу в ФОНБЕТ Кубке России

«Локомотив» в домашнем матче четвертого тура пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил «Химки» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 54-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.
Железнодорожники набрали 8 очков и возглавили группу А, красно-черные с 1 очком ее замыкают.
В следующем туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Химки» примут «Пари НН».
ФОНБЕТ Кубок России
Путь РПЛ
Группа А
4-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Химки» (Химки) - 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 54 (пен.)
источник: «Советский спорт»