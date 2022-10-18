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Адвокат Добровинский: Главное – «Хохлов» с большой буквы писать

Экс-игрок «Динамо» и сборной России выиграл дело в суде над известной социальной сетью.
Адвокат Добровинский: Главное – «Хохлов» с большой буквы писать
18 октября 2022 20:09

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал победу Дмитрия Хохлова в суде над соцсетью.

Напомним, что Солнцевский суд Москвы обязал Facebook (признан экстремистским и запрещен в России) выплатить бывшему футболисту сборной России 65 миллионов рублей и разблокировать все упоминания его фамилии.

– Я хочу поздравить одного из своих любимых игроков московского «Динамо» Дмитрия Хохлова с победой. Победа всегда важна, как в спорте, так и в жизни. Но сложилась очень забавная ситуация: теперь, если кто-то хочет высказаться в духе: «А вас, Хохлов, я ...», закончить фразу можно, как угодно, главное, с заглавной буквы написать, – рассказал Добровинский в комментарии «Советскому спорту».

источник: «Советский спорт»
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