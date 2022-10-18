Анзор Кавазашвили: Зобнин как порядочный человек, решил сделать все, чтобы судья обратил внимание

Напомним, что в первом тайме прошедшей встрече игрок красно-белых Роман Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счет, отличился Федор Чалов.

«Эпизод с Зобниным? Какие там могут быть вопросы? Зобнин – очень порядочный человек. Культурный и порядочный. Он увидел, что было падение футболиста, и он, как порядочный человек, решил сделать все, чтобы судья обратил внимание. А он этого не сделал», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.