Полузащитник сборной Франции и «Челси» Канте перенес операцию и пропустит чемпионат мира-2022

«Челси» сообщил, что игрок клуба и полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте перенес операцию на подколенном сухожилии и выбыл на четыре месяца.

Таким образом, 31-летний футболист вынужден будет пропустить чемпионат мира в Катаре, который завершится 18 декабря.

Напомним, что последний раз француз играл 14 августа, когда получил травму в матче «Челси» с «Тоттенхэмом» (2:2) во втором туре английской премьер-лиги. Позже в пресс-службе «синих» сообщили, что Канте получил травму задней поверхности бедра, на лечение которой уйдет не меньше месяца.