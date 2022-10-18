Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник сборной Франции и «Челси» Канте перенес операцию и пропустит чемпионат мира-2022

На восстановление 31-летнему футболисту понадобится 4 месяца.
18 октября 2022 21:56
автор: Максим Скороходов

«Челси» сообщил, что игрок клуба и полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте перенес операцию на подколенном сухожилии и выбыл на четыре месяца.

Таким образом, 31-летний футболист вынужден будет пропустить чемпионат мира в Катаре, который завершится 18 декабря.

Напомним, что последний раз француз играл 14 августа, когда получил травму в матче «Челси» с «Тоттенхэмом» (2:2) во втором туре английской премьер-лиги. Позже в пресс-службе «синих» сообщили, что Канте получил травму задней поверхности бедра, на лечение которой уйдет не меньше месяца.

источник: ФК «Челси»
Это интересно:
Гол и результативный пас Смолова принесли «Динамо» победу над «Ростовом» в ФОНБЕТ Кубке России
Игра прошла в Москве.
18.10.2022 22:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смолов увеличил преимущество «Динамо» в матче ФОНБЕТ Кубка России с «Ростовом»
Ранее форвард отдал голевой пас.
18.10.2022 22:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Грулев вновь вывел «Динамо» вперед в матче ФОНБЕТ Кубка России с «Динамо»
Смолов отдал очередной голевой пас пяткой.
18.10.2022 22:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ненахов: команда вышла из кризиса? Нет, без комментариев
Корреспондент Sport24 сообщает: защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после победы над «Химками» (1:0) в групповом этапе Кубка России.
18.10.2022 22:11
Футбол
«Футбол не терпит разгильдяйства». ЦСКА показал речь Федотова после матча со «Спартаком»
Армейцы не воспользовались игровым преимуществом первого тайма.
18.10.2022 22:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник сборной Франции и «Челси» Канте перенес операцию и пропустит чемпионат мира-2022
На восстановление 31-летнему футболисту понадобится 4 месяца.
18.10.2022 21:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Ростова» Полоз с пенальти сравнял счет в матче с «Динамо»
Игра проходит в Москве.
18.10.2022 21:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Подмосковные футбольные «Химки» выпустили ретро-форму
Подмосковные футбольные «Химки» выпустили ретро-форму
Красно-черные вышли на матч Фонбет Кубка России «Химки» - «Локомотив» в форме, приуроченной к 26-летию победы в чемпионате России среди любительских клубов.
18.10.2022 21:35
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Динамо» обыгрывает «Ростов» в ФОНБЕТ Кубке России после первого тайма
Матч проходит в Москве.
18.10.2022 21:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Анзор Кавазашвили: Зобнин как порядочный человек, решил сделать все, чтобы судья обратил внимание
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал эпизод дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
18.10.2022 20:12
Футбол
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Выходные отменяются! Гран-при России — это шесть недель фигурного катания в режиме нон-стоп
Во вторник 18 октября начинается первый этап Гран-при – серии турниров с участием всех сильнейших фигуристов страны.
От Лэма Бэнкера до Боба Маккюна: правила беттеров, которые стабильно зарабатывают на ставках
Люди, заработавшие миллионы долларов на беттинге, не скрывают секретов своего успеха. «Плеймейкер» собрал советы главных авторитетов в мире ставок на спорт.
«Холанд из Крыма»: Сычевой в среднем тратит на гол 82 минуты! Главные цифры футбольного уик-энда
Основные статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
На колеса — рассчитайсь! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках и видосиках.
Команда проигрывает, но Кирилл — все равно красавец! Как Капризов оформил первый дубль в новом сезоне (видео)
Российские звезды начали новую неделю регулярного чемпионата НХЛ без раскачки, блеснув высокой результативностью.
У Овечкина — 2+2, у Панарина — 1+3! Как русские звезды взорвали вечер НХЛ (видео)
В очередных матчах регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил свои первые две шайбы в сезоне и помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Ванкувером» (6:4), а гол и ассистентский хет-трик Артемия Панарина обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс» такой же счет в матче с «Анахаймом».
Бензема взял «Золотой мяч», Роналду замкнул двадцатку, Месси не попал в Топ-30. Лауреаты футбольного сезона
Престижнейшая футбольная награда «Золотой мяч», вручаемая авторитетным французским изданием France Football, в этом году нашла в Париже действительно достойного обладателя.
«В месяц играем 11-12 матчей, поэтому настраиваем ребят на простоту». Сергей Федоров — после победы ЦСКА над «Динамо»
По итогам матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - ЦСКА (1:3) главные тренеры команд Алексей Кудашов и Сергей Федоров выделили ключевые моменты.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика