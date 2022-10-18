Гол и результативный пас Смолова принесли «Динамо» победу над «Ростовом» в ФОНБЕТ Кубке России

«Динамо» в домашнем матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победило «Ростов» со счетом 3:1.

В составе бело-голубых забили Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулев (79) с паса Федора Смолова и сам Смолов (87). У команды Валерия Карпина с пенальти отличился Дмитрий Полоз.

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича набрали 7 очков и возглавили группу С, желто-синие с 6 очками опустились на третье место.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Динамо» также на выезде - против «Ахмата».

ФОНБЕТ Кубок России

Путь РПЛ

Группа С.

4-й тур.

«Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 3:1 (1:0)

Голы: Макаров, 44; Грулев, 79; Смолов, 87 - Полоз, 55 (пен.)