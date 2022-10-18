«Атлетик» упустил гостевую победу над «Хетафе»

«Ателтик» в гостевом матче десятого тура испанской примеры сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 2:2.
В составе баскской команды забили Иньяки Вильямс (2-я минута) и Рауль Гарсия (62), у хозяев поля отличился Карлес Аленья (27) и Мунир Эль-Хаддади (76).
Таким образом, баски с 18 очками остались на шестом месте, «Хетафе» набрал 9 очков и поднялся на 15-ю строчку.
В следующем туре «Атлетик» 23 октября сыграет в гостях с «Барселоной», «Хетафе» на следующий день предстоит выездной матч против «Сельты».
Примера
10-й тур
«Хетафе» (Хетафе) - «Атлетик» (Бильбао) - 2:2 (1:1)
Голы: Аленья, 27; Мунир, 76 - Вильямс, 2; Гарсия, 62
источник: «Советский спорт»