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«Атлетик» упустил гостевую победу над «Хетафе»

18 октября начался 10-й тур чемпионата Испании.
«Атлетик» упустил гостевую победу над «Хетафе»
18 октября 2022 22:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетик" (Бильбао)

«Ателтик» в гостевом матче десятого тура испанской примеры сыграл вничью с «Хетафе» со счетом 2:2.

В составе баскской команды забили Иньяки Вильямс (2-я минута) и Рауль Гарсия (62), у хозяев поля отличился Карлес Аленья (27) и Мунир Эль-Хаддади (76).

Таким образом, баски с 18 очками остались на шестом месте, «Хетафе» набрал 9 очков и поднялся на 15-ю строчку.

В следующем туре «Атлетик» 23 октября сыграет в гостях с «Барселоной», «Хетафе» на следующий день предстоит выездной матч против «Сельты».

Примера

10-й тур

«Хетафе» (Хетафе) - «Атлетик» (Бильбао) - 2:2 (1:1)

Голы: Аленья, 27; Мунир, 76 - Вильямс, 2; Гарсия, 62

источник: «Советский спорт»
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