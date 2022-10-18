Канчельскис — о словах Кокорина: «Обижаться он должен сам на себя»

Кокорину не понравилась критика Канчельскиса, который назвал Александра футболистом уровня ФНЛ.

«Маленький мальчик обиделся на то, что я сказал правду. Пусть и дальше обижается.

Я говорил о футболе, а не о личной жизни. Пусть это понимает. Обижаться он должен сам на себя. Кокорин был перспективным игроком и первым нападающим нашей сборной, но это все в прошлом.

Если он говорит, что я потерялся как человек, то Александр потерялся как футболист. Он в футболе потерял многое, и все прекрасно знают почему. Не нравится такая правда? Твои проблемы», — заявил Канчельскис.