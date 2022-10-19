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«Он мотивирует всех вокруг себя». Тен Хаг - о капитане «Манчестер Юнайтед» Фернандеше

Сегодня «МЮ» сыграет против «Тоттенхэма» в матче АПЛ.
19 октября 2022 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал главные положительные качества полузащитника команды Бруну Фернандеша.

Напомним, что 28-летний футболист носит капитанскую повязку клуба, пока в заявке отсутствует Гарри Магуайр.

«Фернандеш является настоящим образцом капитана. Бруну задает стиль игры «МЮ», мотивирует всех вокруг себя, подает прекрасный пример. Его качества очень важны для нас, и я доволен его вкладом. Убежден, что со временем Бруну будет чаще влиять на игру голевыми и передачами и точными ударами», – цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что манкунианцы занимают пятое место в таблице чемпионата Англии. В активе «МЮ» 16 очков после девяти матчей.

источник: «Советский спорт»
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