«Динамо» примет решение о продлении контракта с Йокановичем по итогам сезона

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном продлении соглашения с главным тренером команды Славишей Йокановичем.

Напомним, что сербский специалист подписал контракт с бело-голубыми 17 июня текущего года с возможностью продления на сезоны-2023/24 и 2024/25.

«Решение по продлению контракта будет приниматься по итогам сезона. Какие это условия? Не буду раскрывать, конфиденциальная информация. В целом условия - по достижении спортивных задач», - цитирует ТАСС Павла Пивоварова.

Добавим, что на данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 13 матчах. Кроме того, московский клуб располагается на первой строчке группы С Кубка страны, набрав семь очков в четырех играх.