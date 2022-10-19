Роналду назван самым востребованным спортсменом в мире

Зарубежное спортивное агентство Sports Pro определило самых востребованных спортсменов мира в текущем году.
Отмечается, что в качестве критериев рассматривались: сила бренда, степень привлеченность аудитории и заинтересованность спонсоров.
Первое место в рейтинге занял хавбек «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в списке у американской теннисистки Серена Уильямс. Следом расположились семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон, баскетболист Леброн Джеймс и аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
Добавим, что по информации Forbes, доход Роналду в сезоне-2022/2023 составит 100 миллионов долларов.
источник: «Советский спорт»