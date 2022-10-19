Смолов мог летом перейти в «Галатасарай»

Российский форвард «Динамо» Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в чемпионате Турции

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Грант Гетадарян, трансфер 32-летнего футболиста мог состояться летом текущего года. В услугах Смолова был заинтересован «Галатасарай».

Россиянину предлагали двухлетний контракт с опцией продления на сезон.

Отмечается, что трансфер сорвался из-за травмы Федора, которую он получил в августе.

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Динамо» 14 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.