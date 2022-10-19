Бензема рассказал, почему предпочел «Реал» другим топ-клубам

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, почему предпочел «королевский клуб» другим командам.

Напомним, что 34летний футболист перешел из «Лиона» в стан «сливочных» летом 2009-года. На этой неделе француз стал обладателем «Золотого мяча» по версии France Football, как лучший футболист года.

«Было довольно много клубов, которые контактировали со мной: «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Интер». Но я выбрал «Реал». Я мечтал играть здесь с 15 лет. Флорентино Перес рассказал мне о команде и проекте, который он хотел создать. Это было очень волнующе», — цитируют Бензема зарубежные СМИ.

В текущем сезоне Карим провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал голевую передачу.