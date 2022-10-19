Стали известны клубы, заинтересованные в назначении Зидана на пост главного тренера

Французский «ПСЖ» и туринский «Ювентус» заинтересованы в назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на соответствующую должность следующим летом, сообщает Calciomercatoweb.

По информации источника, интерес итальянского клуба связан с неудачным стартом сезона под руководством Массимилиано Аллегри. Зидан — один из главных кандидатов на пост главного тренера туринской команды.

«ПСЖ» был заинтересован в назначении Зидана летом после увольнения Маурисио Почеттино, однако должность занял Кристоф Галтье. Интерес к бывшему главному тренеру «Реала» сохраняется, и парижский клуб может вернуться к идее его назначения в случае, если Галтье покинет команду.

Тем не менее сообщается, что, несмотря на интерес топ-клубов, Зидан планирует возглавить сборную Франции по футболу.