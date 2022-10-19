Суарес рассказал, что нужно Нуньесу, чтобы стать звездой «Ливерпуля».

Экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес дал совет новичку «красных» Дарвину Нуньесу.

Напомним, что Нуньес перешел в «Ливерпуль» 1 июля, который заплатил «Бенфике» за 23-летнего форварда 75 млн евро.

«Трудно жить с таким давлением, играя при этом каждые три дня. Они (болельщики и пресса) забудут, что в предыдущей игре ты забил два гола, или отдал результативную передачу, или сыграл лучший матч в сезоне. Они живут лишь настоящим, поэтому в «Ливерпуле» каждому нужно жить только в настоящем», - сказал Суарес журналистам.

В текущем сезоне Нуньес провел 11 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.