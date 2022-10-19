«Шальке» уволил главного тренера Крамера из-за неудовлетворительных результатов

Немецкий клуб «Шальке» объявил об освобождении главного тренера Франка Крамера с занимающей должности.

«После повышения в классе мы все стремились к одной цели: остаться в бундеслиге. До самого конца мы были уверены, что сможем переломить сложившуюся ситуацию. С нашей точки зрения, сейчас настало время, когда мы должны произвести кадровые перестановки. Нам надо набрать очки в последних пяти матчах лиги перед необычайно длинным перерывом на чемпионат мира, чтобы как можно лучше подготовиться ко второй половине сезона, которая станет для нашего клуба чем-то новым. Мы хотели бы поблагодарить Франка Крамера за его профессиональную и самоотверженную работу. Мы желаем ему всего наилучшего в личной и профессиональной сфере жизни», - сказал спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер пресс-службе клуба.

«Шальке» в десяти турах бундеслиги набрал 6 очков и занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице. К ближайшим матчам клуб из Гельзенкирхена будут готовить ассистенты главного тренера.