Нападающий «Манчестер Юнайтед», подозреваемый в изнасиловании, отпущен под залог

Королевский суд Манчестера повторно освободил под залог нападающего «Манчестера Юнайтеда» Мэйсона Гринвуда, подозреваемого в изнасиловании, сообщают британские СМИ.

По данным источника, ранее Гринвуду было отказано в подобном прошении из-за угрозы оказания давления на свидетелей. Адвокатам обвиняемого удалось добиться освобождения под залог до слушания дела на условии запрета контактов обвиняемого и свидетелей.

Обвинения в адрес Гринвуда в январе выдвинула его бывшая девушка Гарриет Робсон, опубликовав фото и видео побоев, а также аудиозаписи. После публикации игрок «Манчестер Юнайтед» был арестован и провел некоторое время под стражей.

Следующее заседание суда назначено на 21 ноября.

Соглашение Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2025 года, однако команда отстранила футболиста от участия в матчах. Источники отмечают, что в случае признания Гринвуда виновным, клуб готов расторгнуть соглашение с 21-летним игроком.