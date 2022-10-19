Главному тренеру «Ростова» Карпину не нравится, что судьи не ставят пенальти на Комличенко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о чем общался с главным арбитром матча четвертого тура группового пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Динамо» (1:3) Артемом Любимовым.

«Всё об одном в последнее время говорим. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять VAR. То есть, это не судья сам поставил, а после просмотра. Судья сказал, что не видел», - приводит слова главного тренера «Ростова» пресс-служба клуба.

Добавим, что на VAR в матче «Динамо» - «Ростов» работал Евгений Кукуляк.

Ранее Николай Комличенко заявил, что бригада Евгения Турбина во время игры 13-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (1:2) заявляла ему, что не будут свистеть в его пользу в спорных эпизодах.