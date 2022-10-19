«У нас будто короткое одеяло: голову укрыл – ноги оголились». Тренер «Ростова» - об игре с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после поражения своей команды от «Динамо» (1:3) в четвертом туре группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

«Нас отодвинули от чужой штрафной после того, как сравняли счет. Но моменты еще потом были. У нас будто короткое одеяло: голову укрыл – ноги оголились, ноги накрыл - голова открыта. Замены в перерыве были запланированы, сыграли по 45 минут два игрока из трех. Если говорить про игру – то да, понравилась. Тренировали выход из обороны и доходили до расстояния в 30-40 метров, а дальше игроки должны проявлять уже свое видение, свое мастерство, свое понимание футбола. Там уже тренеру сложно что-то подсказать. Выходит на поле Смолов и принимает те решения, которые нужно», - сказал главный тренер «Ростова» пресс-службе клуба.

Подопечные Славиши Йокановича набрали 7 очков и возглавили группу С, желто-синие с 6 очками опустились на третье место.

В следующем туре «Ростов» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Динамо» также на выезде - против «Ахмата».