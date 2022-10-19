Гендиректор Суперлиги заявил о планах запуска турнира в сезоне-2024/25

Генеральный директор футбольной Суперлиги Бернда Райхарт, назначенный на данный пост 19 октября, назвал американским журналистам предположительную дату запуска многострадального проекта.

По его словам, первый сезон нового турнира с участием топ-клубов начнется в ближайшие два-три года, то есть, в сезоне-2024/25.

Напомним, что Суперлигу образовали 12 топ-команд Европы. После недовольства болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в ней остались только три клуба: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».