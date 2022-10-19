«Барселона» предложила Дембеле продлить контракт

«Барселона» предложил форварду клуба Усману Дембеле продлить соглашение.

Как сообщают зарубежные СМИ, 25-летний футболист изъявил желание остаться в каталонской команде. Ранее француз планировал покинуть «Барселону», но ситуация изменилась при новом наставнике Хави.

Отмечается, что переговоры о новом соглашении переходят в завершающую стадию. Тем не менее «Барселона» может выставить Усмана на трансфер, если нападающий будет тянуть с решением.

Добавим, что в текущем сезоне француз провел 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.