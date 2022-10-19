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Хави заявил, что Бускетс остается очень важным игроком для «Барселоны»

Хавбек является воспитанником академии каталонского игрока.
19 октября 2022 16:31

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре полузащитника команды Серхио Бускетса, который в последнее время подвергается критике.

«Он все еще важен для нас. Будут матчи, в которых он будет играть меньше или вообще не будет играть, но он остается жизненно важным футболистом для команды», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он отыграл 690 матчей, забил 18 голов и отдал 43 ассист. Вместе с клубом футболист стал восьмикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

Действующее соглашение полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

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Хави заявил, что Бускетс остается очень важным игроком для «Барселоны»
Хавбек является воспитанником академии каталонского игрока.
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