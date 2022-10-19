Президент РПЛ Алаев: ждем решения органов власти, потом определим, как проводить игры чемпионата

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о том, что руководство лиги проводит консультации с органами власти в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях. В этих регионах проводятся матчи российской премьер-лиги.

«В настоящее время Лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечёнными в исполнение Указа. Ждём решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. Обо всех возможных изменениях клубы Лиги будут оповещены незамедлительно», – приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, которым на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя вводится средний уровень реагирования. Согласно тексту указа вводится особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Вводится особый режим въезда на территорию и выезда с нее, ограничение свободы передвижения, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.