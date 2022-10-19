«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» в Кубке России

«Оренбург» на своем поле оказался сильнее грозненского «Ахмата» в матче четвертого тура группового раунда Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Дмитрий Воробьев (20-я минута, с пенальти), Степан Оганесян (31-я), Владимир Полуяхтов (45+1-я) и Александр Павловец (71-я).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Гамида Агаларова (11-я) и Владимира Ильина (39-я, с пенальти).

Отметим, что на 75-й минуте чеченский клуб остался в меньшинстве - с поля был удален Агаларов за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Оренбург» с пятью очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы квартета C. «Ахмат» находится на второй строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре «Оренбург» примет дома «Ростов», а «Ахмат» сыграет в Грозном с московским «Динамо». Оба противостояния состоятся 8 ноября.