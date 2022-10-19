«Ференцварош» Черчесова проиграл клубу третьего дивизиона и выбыл из Кубка Венгрии

«Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, выбыл из борьбы за Кубок Венгрии, проиграв в 1/16 финала клубу третьего дивизиона «Иванча» - 2:3.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Ференцварош» дважды по ходу встречи вел в счете, но футболистам «Иванчи» удалось сравнять его. В дополнительное время сильнее оказались игроки «Иванчи».
В прошедшем сезоне «Ференцварош» сделал дубль, выиграв Кубок Венгрии и став чемпионом страны.
Кубок Венгрии
1/16 финала
«Иванча» — «Ференцварош» 3:2 (1:2)
Голы: Сужтер (7), Аради (56), Кершо (97) — Ммаэ (4), Закариассен (17)