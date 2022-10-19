Дебют Зорина и Промес - капитан: стартовые составы на матч «Факел» - «Спартак»

Тренерские штабы воронежского «Факела» и московского «Спартака» определились со стартовыми составами на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.

Отметим, что в стане красно-белых дебютирует 18-летний Даниил Зорин, а с капитанской повязкой игру начнет Квинси Промес.

«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Центральный Профсоюз» в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

К слову, после трех туров в группе B «Спартак» с девятью очками занимает первую позицию. «Факел» располагается на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.