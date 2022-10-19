ЭСК РФС: Судья Карасев правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) на очередном заседании рассмотрела обращение «Спартака», сообщается на сайте РФС.

После матча 13-го тура ЦСКА- «Спартак» руководство красно-белых обратилось в ЭСК с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в пяти эпизодах: с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 29-й минуте матча, невынесением второго предупреждения игроку ЦСКА Роберто Мойзесу на 43-й минуте матча, невыненесением второго второго предупреждения игроку ЦСКА Виллиану Роше на 61-й и 78-й минутах матча и неудалением игрока ЦСКА Никиты Ермакова на 81-й минуте матча.

Рассмотрев спорные эпизоды, комиссия определила, что судья принял верные решения в первых четырех случаях, но ошибочно не удалил с поля игрока ЦСКА Никиту Ермакова, действия которого в единоборстве за мяч с Данилой Пруцевым, угрожали безопасности соперника.

Матч 13-го тура между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.