Даса считает, что Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»

Защитник московского «Динамо» Эли Даса считает, что его одноклубник Арсен Захаряна имел все шансы заиграть в лондонском «Челси» в случае осуществления трансфера.

«Захарян - очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе», - приводит слова израильтянина «РБ-Спорт».

Напомним, что Захарян является воспитанником академии бело-голубых. За основной состав хавбек провел 63 матча, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с москвичами рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.