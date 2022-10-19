Гравенберх прокомментировал отсутствие игрового времени в составе «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх поделился мнением об отсутствии игрового времени в составе мюнхенского клуба.

«Ситуация для меня непростая, конечно, я хочу играть. Но мне нужно набраться терпения», - приводит слова нидерландца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что хавбек перебрался в немецкую команду из амстердамского «Аякса» в июле 2022 года за 18,5 миллиона евро. С тех пор он провел в стране мюнхенцев 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение Гравенберха рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 млн евро.