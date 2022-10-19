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Хави рассказал, что нормально воспримет решение «Барселоны» о своей отставке

При этом специалист отметил, что всегда настроен позитивно.
19 октября 2022 18:33

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что нормально воспримет, если руководство каталонского клуба примет решение отправить его в отставку.

«Пойму ли, если «Барселона» решит отправить меня в отставку? Конечно. Это футбол. Мы должны смотреть правде в глаза, но я всегда настроен позитивно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Отметим, что «Барселона» после девяти туров в чемпионате Испании располагается на второй позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка.

В следующем матче сине-гранатовые примут дома «Вильярреал». Встреча состоится завтра, 20 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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