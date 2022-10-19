Меньян получил рецидив травмы и рискует пропустить ЧМ-2022

Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями

Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.