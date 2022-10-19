Меньян получил рецидив травмы и рискует пропустить ЧМ-2022

Вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян получил рецидив травмы и рискует пропустить чемпионат мира-2022.
Как отмечают зарубежные СМИ, голкипер восстанавливался от растяжения икроножных мышц.
Напомним, что Меньян перешел в стан «россонери» из «Лилля» в июле 2021 года за 14,4 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 48 матчей, в 21 из них оставив ворота «сухими».
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 млн евро.