Республика Башкортостан вошла в число учредителей ФК «Уфа»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому Республика входит в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Уфа»». Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Согласно ему функции и полномочия от имени субъекта федерации будет осуществлять министерство спорта Башкортостана, а его представителем будет министр спорта Руслан Хабибов.

Ранее сообщалось, что «Уфа» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

После 14 игр «Уфа» с 16-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги.