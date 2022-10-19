«Нижний Новгород» победил «Краснодар» в матче ФОНБЕТ Кубка России

«Нижний Новгород» на своем поле обыграл «Краснодар» в матче четвертого тура группового раунда Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 49-й минуте забил Константин Шильцов.

«Нижний Новгород» возглавил турнирную таблицу группы А, набрав восемь очков, столько же у московского «Локомотива». «Краснодар» с семью очками на третьем месте.

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет 9 ноября с «Химками», а «Краснодар» в этот же день примет «Локомотив».