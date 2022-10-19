«Спартак» победил «Факел» в ФОНБЕТ Кубке России

«Спартак» в гостевом матче четвертого тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России победил «Факел» со счетом 2:1.

На голы футболистов московского клуба Николая Рассказова (45+3-я минута) и Шамара Николсона (51) хозяева поля ответили реализованным пенальти от Максима Максимова (77).

Таким образом, красно-белые, выиграв все свои матчи и набрав 12 очков, почти гарантировали себе участие в плей-офф ФОНБЕТ Кубка России. «Факел» остался без набранных очков.

В следующем туре «Факел» примет «Зенит», а «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

ФОНБЕТ Кубок России

Путь РПЛ

Группа В

4-й тур

«Факел» (Воронеж) - «Спартак» (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Максимов, 77 (пен.) - Рассказов, 45+3; Николсон, 51