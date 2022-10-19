Зорин прокомментировал дебют за «Спартак» в матче против «Факела»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин дал комментарий после своего дебюта за основной состав московского клуба в матче группового этапа Кубка России с «Факелом» (2:1).

«Незабываемые ощущения в достаточно юном возрасте при большом количестве болельщиков», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Добавим, что красно-белые, выиграв все свои матчи и набрав 12 очков, почти гарантировали себе участие в плей-офф ФОНБЕТ Кубка России. «Факел» остался без набранных очков.

В следующем туре «Факел» примет «Зенит», а «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».