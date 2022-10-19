«Торпедо» на выезде победило ЦСКА в матче Кубка России

ЦСКА на своем поле принимал «Торпедо» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «автозаводцев».

В составе гостей отличился Марио Чурич (11-я минута).

Таким образом, команда Владимира Федотова с девятью очками осталась на первой позиции турнирной таблицы квартета D. Подопечные Андрея Талалаева находятся на третьей строчке, имея в своем активе шесть очков.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Уралу», а «Торпедо» сыграет в Москве с «Сочи». Оба противостояния состоятся 8 ноября.