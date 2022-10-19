Пайкин: очевидно, что проблемы с привлечением спонсорских средств будут испытывать многие клубы РПЛ

«Футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование в связи с финансовыми трудностями. Если проанализировать жизнь российского футбола за последние 20 лет, то мы увидим, что рождение новых команд и уход старых клубов — это проявление нормальной спортивной жизни. За последние десятилетия у нас в стране создано 114 новых команд, а покинули игровое поле 97. Причины для этого были разные — неудачный дебют, ошибки тренерских штабов, недостаточное финансирование.

Но сегодня мы находимся в иной ситуации. Очевидно, что проблемы с привлечением спонсорских средств будут испытывать многие клубы Российской-премьер-лиги, в том числе имеющие хороший спортивный потенциал.

Пока эта тенденция не приняла массовый характер, руководство Российской премьер-лиги должно выработать свою позицию по данному вопросу.

Поддерживаем ли мы клубы, испытывающие финансовые трудности в рамках мобилизационной экономики? Как именно поддерживаем? Если не ответить на эти вопросы сегодня, то может оказаться, что в РПЛ останется 3-5 команд, имеющих серьезную спонсорскую поддержку.

Но не всем так везет, как «Зениту». Как сохранить команды остальным клубам? Считаю, что руководству РПЛ уже сегодня надо выработать четкую позицию по этому вопросу и обратиться в Министерство спорта с предложениями по сохранению футбольных клубов страны в условиях мобилизационной экономики», — сказал Пайкин.

Ранее Борис Пайкин прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.