«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» благодаря голу Нуньеса

«Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Вест Хэма» в матче 12-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.
В составе хозяев отличился Дарвин Нуньес (22-я минута).
Отметим, что 45-й минуте гости не реализовали пенальти - промахнулся Джаррод Боуэн.
Таким образом, команда Юргена Клоппа с 16 очками поднялась на седьмую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дэвида Мойеса располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе 11 очков.
источник: «Советский спорт»